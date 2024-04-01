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Богословцев Михаил Казак Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Богословцев Иван Отст. Казак Полуденной Крепости Тимофеев

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1777

Жена: Богословцева (Сотникова) Гликерья Евдокимова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
оба первым
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Богословцев Осип (Иосиф) Михайлов

Мать ребёнка: Богословцева (Сотникова) Гликерья Евдокимова

Рождение ребёнка
26.10.1780

Дочь: (Богословцева) Настасья Михайлова

Мать ребёнка: Богословцева (Сотникова) Гликерья Евдокимова

Рождение ребёнка
14.03.1787

Сын: Богословцев Федор Михайлов

Мать ребёнка: Богословцева (Сотникова) Гликерья Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Богословцев Петр Михайлов

Мать ребёнка: Богословцева (Сотникова) Гликерья Евдокимова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Богословцев Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Богословцева (Сотникова) Гликерья Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Богословцев Петр Казак Кр. Полуденной Михайлов

Мать ребёнка: Богословцева (Сотникова) Гликерья Евдокимова

Рождение ребёнка
19.11.1799

Дочь: (Богословцева) Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: Богословцева (Сотникова) Гликерья Евдокимова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Богословцев Петр 2 Михайлов

Мать ребёнка: Богословцева (Сотникова) Гликерья Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Богословцев Георгий Михайлов

Мать ребёнка: Богословцева (Сотникова) Гликерья Евдокимова

Смерть
Неизвестно

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