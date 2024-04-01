Богословцев Михаил Казак Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Богословцев Иван Отст. Казак Полуденной Крепости Тимофеев
Мать: не указана
Дочь: (Богословцева) Настасья Михайлова
Мать ребёнка: Богословцева (Сотникова) Гликерья Евдокимова
Сын: Богословцев Федор Михайлов
Мать ребёнка: Богословцева (Сотникова) Гликерья Евдокимова
Сын: Богословцев Петр Михайлов
Мать ребёнка: Богословцева (Сотникова) Гликерья Евдокимова
Сын: Богословцев Григорий Михайлов
Мать ребёнка: Богословцева (Сотникова) Гликерья Евдокимова
Дочь: (Богословцева) Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: Богословцева (Сотникова) Гликерья Евдокимова
Сын: Богословцев Петр 2 Михайлов
Мать ребёнка: Богословцева (Сотникова) Гликерья Евдокимова
Сын: Богословцев Георгий Михайлов
Мать ребёнка: Богословцева (Сотникова) Гликерья Евдокимова