Богословцева (Сотникова) Гликерья Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Бракосочетание
12.02.1777
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
оба первым
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Богословцев Осип (Иосиф) Михайлов
Отец ребёнка: Богословцев Михаил Казак Иванов
Рождение ребёнка
26.10.1780
Дочь: (Богословцева) Настасья Михайлова
Отец ребёнка: Богословцев Михаил Казак Иванов
Рождение ребёнка
14.03.1787
Сын: Богословцев Федор Михайлов
Отец ребёнка: Богословцев Михаил Казак Иванов
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Богословцев Петр Михайлов
Отец ребёнка: Богословцев Михаил Казак Иванов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Богословцев Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Богословцев Михаил Казак Иванов
Рождение ребёнка
Около 1797
Рождение ребёнка
19.11.1799
Дочь: (Богословцева) Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Богословцев Михаил Казак Иванов
Рождение ребёнка
1800
Сын: Богословцев Петр 2 Михайлов
Отец ребёнка: Богословцев Михаил Казак Иванов
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Богословцев Георгий Михайлов
Отец ребёнка: Богословцев Михаил Казак Иванов
Смерть
Неизвестно