Богословцева (Сотникова) Гликерья Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословцева (Сотникова) Гликерья Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Сотников Евдоким Отст. Прапорщик Д. Кривооозерной Михайлов

Мать: Сотникова Настасья Лаврентьева

Бракосочетание
12.02.1777

Муж: Богословцев Михаил Казак Иванов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
оба первым
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Богословцев Осип (Иосиф) Михайлов

Отец ребёнка: Богословцев Михаил Казак Иванов

Рождение ребёнка
26.10.1780

Дочь: (Богословцева) Настасья Михайлова

Отец ребёнка: Богословцев Михаил Казак Иванов

Рождение ребёнка
14.03.1787

Сын: Богословцев Федор Михайлов

Отец ребёнка: Богословцев Михаил Казак Иванов

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Богословцев Петр Михайлов

Отец ребёнка: Богословцев Михаил Казак Иванов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Богословцев Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Богословцев Михаил Казак Иванов

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Богословцев Петр Казак Кр. Полуденной Михайлов

Отец ребёнка: Богословцев Михаил Казак Иванов

Рождение ребёнка
19.11.1799

Дочь: (Богословцева) Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Богословцев Михаил Казак Иванов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Богословцев Петр 2 Михайлов

Отец ребёнка: Богословцев Михаил Казак Иванов

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Богословцев Георгий Михайлов

Отец ребёнка: Богословцев Михаил Казак Иванов

Смерть
Неизвестно

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