Богословцев Георгий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти07.03.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Бракосочетание
06.11.1826
м. 22 вторым браком ж. 21
Рождение ребёнка
19.02.1832
Дочь: Галкина Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Богословцева Сигклитикия Моисеева
Рождение ребёнка
24.10.1836
Сын: Богословцев Дмитрий Егоров
Мать ребёнка: Богословцева Сигклитикия Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богословцева 1 Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Георгиевна
Мать ребёнка: Богословцева Сигклитикия Моисеева
Смерть
07.03.1854
49 лет