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Богословцев Георгий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

07.03.1854

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Богословцев Михаил Казак Иванов

Мать: Богословцева Гликерья Евдокимова

Бракосочетание
06.11.1826

Жена: Богословцева Сигклитикия Моисеева

м. 22 вторым браком ж. 21
Рождение ребёнка
19.02.1832

Дочь: Галкина Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Богословцева Сигклитикия Моисеева

Рождение ребёнка
24.10.1836

Сын: Богословцев Дмитрий Егоров

Мать ребёнка: Богословцева Сигклитикия Моисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богословцева 1 Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: Богословцева Сигклитикия Моисеева

Смерть
07.03.1854
49 лет
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