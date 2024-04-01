Галкина (Богословцева) Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина (Богословцева) Евдокия Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1832

Отец: Богословцев Георгий Михайлов

Мать: Богословцева (Тонконоженкова) Сигклитикия Моисеева

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Галкин Савва Александров

Отец ребёнка: Галкин Александр Казак Кр. Полуденной Васильев

Бракосочетание
30.01.1853

Муж: Галкин Александр Казак Кр. Полуденной Васильев

М. 21 ж. 20
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Шестернина (Галкина) Мария Александровна

Отец ребёнка: Галкин Александр Казак Кр. Полуденной Васильев

Рождение ребёнка
21.05.1859

Дочь: (Галкина) Елена Александрова

Отец ребёнка: Галкин Александр Казак Кр. Полуденной Васильев

Рождение ребёнка
07.07.1860

Дочь: Харламова (Галкина) Ефимия Александрова

Отец ребёнка: Галкин Александр Казак Кр. Полуденной Васильев

Рождение ребёнка
26.12.1861

Сын: Галкин Ефим Александров

Отец ребёнка: Галкин Александр Казак Кр. Полуденной Васильев

Рождение ребёнка
25.05.1871

Сын: Галкин Иван Александров

Отец ребёнка: Галкин Александр Казак Кр. Полуденной Васильев

ДП Сорокин
Смерть
Неизвестно

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