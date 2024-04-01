Галкина (Богословцева) Евдокия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1832
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Галкин Александр Казак Кр. Полуденной Васильев
Бракосочетание
30.01.1853
М. 21 ж. 20
Рождение ребёнка
Около 1857
Рождение ребёнка
21.05.1859
Дочь: (Галкина) Елена Александрова
Отец ребёнка: Галкин Александр Казак Кр. Полуденной Васильев
Рождение ребёнка
07.07.1860
Рождение ребёнка
26.12.1861
Отец ребёнка: Галкин Александр Казак Кр. Полуденной Васильев
Рождение ребёнка
25.05.1871
Отец ребёнка: Галкин Александр Казак Кр. Полуденной Васильев
ДП Сорокин
Смерть
Неизвестно