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Богословцев Федор Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1787

Дата смерти

До 1831

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1787

Отец: Богословцев Михаил Казак Иванов

Мать: Богословцева Гликерья Евдокимова

Бракосочетание
31.01.1804

Жена: Богословцева Анна Никифорова

М. 16 Ж.19
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Кочурова Агафья Федорова

Мать ребёнка: Богословцева Анна Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Богословцев Николай Казак Кр. Полуденной Федоров

Мать ребёнка: Богословцева Анна Никифорова

Рождение ребёнка
23.11.1811

Сын: Богословцев Платон Федоров

Мать ребёнка: Богословцева Анна Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богословцев Иван Федорович

Мать ребёнка: Богословцева Анна Никифорова

Смерть
До 1831
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