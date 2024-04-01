Богословцев Федор Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1787
Дата смертиДо 1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1787
Бракосочетание
31.01.1804
М. 16 Ж.19
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Кочурова Агафья Федорова
Мать ребёнка: Богословцева Анна Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Богословцев Николай Казак Кр. Полуденной Федоров
Мать ребёнка: Богословцева Анна Никифорова
Рождение ребёнка
23.11.1811
Сын: Богословцев Платон Федоров
Мать ребёнка: Богословцева Анна Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богословцев Иван Федорович
Мать ребёнка: Богословцева Анна Никифорова
Смерть
До 1831