Шишкин (Федотов) Филипп Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шишкин Илья Феодотов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Агапия Сергеева
Рождение ребёнка
11.02.1880 ст.
Дочь: (Федотова) Евдокия Филиппова
Мать ребёнка: Федотова Агапия Сергеева
Деревни Нератовки крестьянин Филипп Ильин Феодотов и законная жена его Агафия Сергеева,оба православные
Рождение ребёнка
23.07.1882 ст.
Мать ребёнка: Федотова Агапия Сергеева
Деревни Нератовки солдат Филипп Ильин и законная его жена Агапия Сергеева,оба православные
Смерть
Неизвестно