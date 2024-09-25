Шишкин (Федотов) Филипп Ильин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишкин (Федотов) Филипп Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шишкин Илья Феодотов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Агапия Сергеева

Рождение ребёнка
11.02.1880 ст.

Дочь: (Федотова) Евдокия Филиппова

Мать ребёнка: Федотова Агапия Сергеева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Филипп Ильин Феодотов и законная жена его Агафия Сергеева,оба православные
Рождение ребёнка
23.07.1882 ст.

Сын: Федотов Василий Филиппов

Мать ребёнка: Федотова Агапия Сергеева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки солдат Филипп Ильин и законная его жена Агапия Сергеева,оба православные
Смерть
Неизвестно

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