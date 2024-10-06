Шишкин Илья Феодотов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833 ст.
Дата смерти31.07.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1833 ст.
Отец: Шишкин Федот (Феодот) Гаврилов
Мать: Шишкина Марья
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин (Федотов) Филипп Ильин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875 ст.
Дочь: Шишкин Александр Ильин
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
02.02.1898 ст.
Жена: Шишкина Феодора Иванова
Деревни Нератовки крестьянин Илья Феодотова, православный,вторым браком (56 лет). Деревни Тюгеевой крестьянская вдова Феодора Иванова, православная, вторым браком (51 лет).
Смерть
31.07.1908 ст.
от старости Деревни Нератовки крестьянин Илья Феодотов Шишкин (75 лет)