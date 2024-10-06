Шишкин Илья Феодотов Около 1833 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишкин Илья Феодотов

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1833 ст.

Дата смерти

31.07.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833 ст.

Отец: Шишкин Федот (Феодот) Гаврилов

Мать: Шишкина Марья

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин (Федотов) Филипп Ильин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875 ст.

Дочь: Шишкин Александр Ильин

Мать ребёнка: не указана

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.02.1898 ст.

Жена: Шишкина Феодора Иванова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Илья Феодотова, православный,вторым браком (56 лет). Деревни Тюгеевой крестьянская вдова Феодора Иванова, православная, вторым браком (51 лет).
Смерть
31.07.1908 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от старости Деревни Нератовки крестьянин Илья Феодотов Шишкин (75 лет)

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