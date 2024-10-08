Шишкина Феодора Иванова 1847 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишкина Феодора Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847 ст.

Дата смерти

17.04.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1877 ст.

Дочь: Ванюрхина (Шишкина По Отчиму) Евдокия Ильина по отчиму

Отец ребёнка: не указан

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
незаконнорожденная мать вдова, солдатка
Рождение ребёнка
09.05.1887 ст.

Сын: Шишкин -По Отчиму Стефан Герасимов или Ильин- по отчиму

Отец ребёнка: не указан

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
незаконнорожденный мать-солдатская вдова д.Тюдеевка Исуповского прихода Феодора Иванова приёмный отец- Шишкин Илья Феодотов
Бракосочетание
02.02.1898 ст.

Муж: Шишкин Илья Феодотов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Илья Феодотова, православный,вторым браком (56 лет). Деревни Тюгеевой крестьянская вдова Феодора Иванова, православная, вторым браком (51 лет).
Смерть
17.04.1912 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от горячки

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