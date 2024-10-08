Шишкина Феодора Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847 ст.
Дата смерти17.04.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
1847 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1877 ст.
Дочь: Ванюрхина (Шишкина По Отчиму) Евдокия Ильина по отчиму
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденная мать вдова, солдатка
Рождение ребёнка
09.05.1887 ст.
Сын: Шишкин -По Отчиму Стефан Герасимов или Ильин- по отчиму
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный мать-солдатская вдова д.Тюдеевка Исуповского прихода Феодора Иванова приёмный отец- Шишкин Илья Феодотов
Бракосочетание
02.02.1898 ст.
Муж: Шишкин Илья Феодотов
Деревни Нератовки крестьянин Илья Феодотова, православный,вторым браком (56 лет). Деревни Тюгеевой крестьянская вдова Феодора Иванова, православная, вторым браком (51 лет).
Смерть
17.04.1912 ст.
от горячки