Ванюрхина Евдокия Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.
Бракосочетание
02.02.1897 ст.
Рождение ребёнка
09.01.1898 ст.
Дочь: Кондратьева Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Ванюрихин Филипп Дмитриев Димитриев
Рождение ребёнка
Около ?.05.1900
Сын: Ванюрхин Варлаам Филиппович
Отец ребёнка: Ванюрихин Филипп Дмитриев Димитриев
Рождение ребёнка
02.06.1901 ст.
Дочь: Агрипина Филипповна
Отец ребёнка: Ванюрихин Филипп Дмитриев Димитриев
Рождение ребёнка
25.02.1907 ст.
Дочь: Шарова Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Ванюрихин Филипп Дмитриев Димитриев
Рождение ребёнка
28.08.1909 ст.
Дочь: Спирчина Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Ванюрихин Филипп Дмитриев Димитриев
Смерть
Неизвестно