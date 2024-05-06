Ванюрхина Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюрхина Евдокия Ильинична

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.02.1897 ст.

Муж: Ванюрихин Филипп Дмитриев Димитриев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1898 ст.

Дочь: Кондратьева Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Ванюрихин Филипп Дмитриев Димитриев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около ?.05.1900

Сын: Ванюрхин Варлаам Филиппович

Отец ребёнка: Ванюрихин Филипп Дмитриев Димитриев

Рождение ребёнка
02.06.1901 ст.

Дочь: Агрипина Филипповна

Отец ребёнка: Ванюрихин Филипп Дмитриев Димитриев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1907 ст.

Дочь: Шарова Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Ванюрихин Филипп Дмитриев Димитриев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.1909 ст.

Дочь: Спирчина Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Ванюрихин Филипп Дмитриев Димитриев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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