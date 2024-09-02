Спирчина (Ванюрхина) Марфа Филипповна 28.08.1909 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Спирчина (Ванюрхина) Марфа Филипповна

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Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.08.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1909 ст.

Отец: Ванюрихин (Ванюрхин) Филипп Дмитриев Димитриев

Мать: Ванюрхина (Шишкина По Отчиму) Евдокия Ильина по отчиму

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки Мензелинского уезда крестьянин Филипп Димитриевич и законная жена его Евдокия Ильина,оба православные
Крещение
30.08.1909 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки Мензелинского уезда крестьянин Стефан Ильин и той же деревни крестьянская жена Анисия Димитриева
Бракосочетание
До 1929

Муж: Спирчин Иван Михеевич

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.07.1929

Дочь: (Спирчина) Мария 1 Ивановна

Отец ребёнка: Спирчин Иван Михеевич

Рождение ребёнка
18.12.1931

Сын: Спирчин Николай Иванович

Отец ребёнка: Спирчин Иван Михеевич

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Мустаева (Спирчина) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Спирчин Иван Михеевич

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.10.1936

Сын: Спирчин Василий Иванович

Отец ребёнка: Спирчин Иван Михеевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Фадеева (Спирчина) Мария 2 Ивановна

Отец ребёнка: Спирчин Иван Михеевич

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Спирчин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Спирчин Иван Михеевич

Рождение ребёнка
04.06.1947

Сын: Спирчин Александр Иванович

Отец ребёнка: Спирчин Иван Михеевич

Смерть
Неизвестно

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