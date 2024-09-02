Спирчина (Ванюрхина) Марфа Филипповна
Место рождения
Дата рождения28.08.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.08.1909 ст.
Отец: Ванюрихин (Ванюрхин) Филипп Дмитриев Димитриев
Мать: Ванюрхина (Шишкина По Отчиму) Евдокия Ильина по отчиму
Деревни Нератовки Мензелинского уезда крестьянин Филипп Димитриевич и законная жена его Евдокия Ильина,оба православные
Крещение
30.08.1909 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки Мензелинского уезда крестьянин Стефан Ильин и той же деревни крестьянская жена Анисия Димитриева
Бракосочетание
До 1929
Рождение ребёнка
11.07.1929
Дочь: (Спирчина) Мария 1 Ивановна
Отец ребёнка: Спирчин Иван Михеевич
Рождение ребёнка
18.12.1931
Отец ребёнка: Спирчин Иван Михеевич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Мустаева (Спирчина) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Спирчин Иван Михеевич
Рождение ребёнка
25.10.1936
Отец ребёнка: Спирчин Иван Михеевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Фадеева (Спирчина) Мария 2 Ивановна
Отец ребёнка: Спирчин Иван Михеевич
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Спирчин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Спирчин Иван Михеевич
Рождение ребёнка
04.06.1947
Сын: Спирчин Александр Иванович
Отец ребёнка: Спирчин Иван Михеевич
Смерть
Неизвестно