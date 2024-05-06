Ванюрихин (Ванюрхин) Филипп Дмитриев Димитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.
Бракосочетание
02.02.1897 ст.
Бракосочетание
02.02.1897 ст.
Рождение ребёнка
09.01.1898 ст.
Дочь: Кондратьева Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Ванюрхина Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
Около ?.05.1900
Сын: Ванюрхин Варлаам Филиппович
Мать ребёнка: Ванюрхина Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
02.06.1901 ст.
Дочь: Агрипина Филипповна
Мать ребёнка: Ванюрхина Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
25.02.1907 ст.
Дочь: Шарова Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Ванюрхина Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
28.08.1909 ст.
Дочь: Спирчина Марфа Филипповна
Мать ребёнка: Ванюрхина Евдокия Ильинична
Смерть
Неизвестно