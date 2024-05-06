Ванюрихин (Ванюрхин) Филипп Дмитриев Димитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюрихин (Ванюрхин) Филипп Дмитриев Димитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.

Отец: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев

Мать: Ванюрхина Мария Стефанова Степанова

Бракосочетание
02.02.1897 ст.

Жена: Ванюрхина Евдокия Ильинична

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.02.1897 ст.

Жена: не указана

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1898 ст.

Дочь: Кондратьева Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Ванюрхина Евдокия Ильинична

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около ?.05.1900

Сын: Ванюрхин Варлаам Филиппович

Мать ребёнка: Ванюрхина Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
02.06.1901 ст.

Дочь: Агрипина Филипповна

Мать ребёнка: Ванюрхина Евдокия Ильинична

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1907 ст.

Дочь: Шарова Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Ванюрхина Евдокия Ильинична

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.1909 ст.

Дочь: Спирчина Марфа Филипповна

Мать ребёнка: Ванюрхина Евдокия Ильинична

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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