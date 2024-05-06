Ванюрхина (Гуськова) Мария Стефанова Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВанюрхина (Гуськова) Мария Стефанова Степанова

Ванюрхина (Гуськова) Мария Стефанова Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: Гуськов Степан Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1870 ст.

Муж: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.10.1872 ст.

Сын: Ванюрхин Абрам Димитриев

Отец ребёнка: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.07.1874 ст.

Сын: Ванюрихин Владимир Димитриев

Отец ребёнка: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.1876 ст.

Сын: Ванюрихин Евфимий Дмитриев Димитриев

Отец ребёнка: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Сын: Ванюрихин Филипп Дмитриев Димитриев

Отец ребёнка: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев

Рождение ребёнка
18.02.1878 ст.

Сын: Ванюрихин Архип Дмитриев Димитриев

Отец ребёнка: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
запись о рождении в метрической книге церкви с. Поручиково
Рождение ребёнка
14.04.1880 ст.

Дочь: Беляева Александра Дмитриева Димитриева

Отец ребёнка: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1882 ст.

Дочь: Агапия Дмитриева Димитриева

Отец ребёнка: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1883 ст.

Сын: Ванюрихин Николай Дмитриев Димитриев

Отец ребёнка: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.04.1886

Сын: Никита Дмитриев Димитриев

Отец ребёнка: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1888 ст.

Дочь: Щекотурова Анисия Дмитриева Димитриева

Отец ребёнка: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.04.1895

Сын: Ванюрхин Александр Дмитриев Димитриев

Отец ребёнка: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close