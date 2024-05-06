Ванюрхина (Гуськова) Мария Стефанова Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Гуськов Степан Васильев
Отец ребёнка: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев
Сын: Ванюрихин Владимир Димитриев
Отец ребёнка: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев
Сын: Ванюрихин Евфимий Дмитриев Димитриев
Отец ребёнка: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев
Сын: Ванюрихин Филипп Дмитриев Димитриев
Отец ребёнка: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев
Сын: Ванюрихин Архип Дмитриев Димитриев
Отец ребёнка: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев
Дочь: Беляева Александра Дмитриева Димитриева
Отец ребёнка: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев
Дочь: Агапия Дмитриева Димитриева
Отец ребёнка: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев
Сын: Ванюрихин Николай Дмитриев Димитриев
Отец ребёнка: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев
Сын: Никита Дмитриев Димитриев
Отец ребёнка: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев
Дочь: Щекотурова Анисия Дмитриева Димитриева
Отец ребёнка: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев
Сын: Ванюрхин Александр Дмитриев Димитриев
Отец ребёнка: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев