Щекотурова (Ванюрхина) Анисия Дмитриева Димитриева
Место рождения
Дата рождения23.12.1888 ст.
Дата смерти?.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1888 ст.
Бракосочетание
17.10.1907 ст.
2 брак
Рождение ребёнка
30.10.1910 ст.
Сын: Щекотуров Кузьма Дмитриев Димитриев
Отец ребёнка: Щекотуров Дмитрий Арсеньев
Рождение ребёнка
24.07.1913 ст.
Сын: Щекотуров Степан Дмитриев Димитриев
Отец ребёнка: Щекотуров Дмитрий Арсеньев
Рождение ребёнка
22.01.1915 ст.
Дочь: Анастасия Димитриева
Отец ребёнка: Щекотуров Дмитрий Арсеньев
Рождение ребёнка
1919
Сын: Щекотуров Петр Дмитриев Димитриев
Отец ребёнка: Щекотуров Дмитрий Арсеньев
Рождение ребёнка
05.05.1928
Дочь: Ванюрихина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Щекотуров Дмитрий Арсеньев
Смерть
?.06.1977