Щекотурова (Ванюрхина) Анисия Дмитриева Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекотурова (Ванюрхина) Анисия Дмитриева Димитриева

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Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.12.1888 ст.

Дата смерти

?.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1888 ст.

Отец: Ванюрхин Дмитрий Тимофеев

Мать: Ванюрхина Мария Стефанова Степанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.10.1907 ст.

Муж: Щекотуров Дмитрий Арсеньев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
2 брак
Рождение ребёнка
30.10.1910 ст.

Сын: Щекотуров Кузьма Дмитриев Димитриев

Отец ребёнка: Щекотуров Дмитрий Арсеньев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1913 ст.

Сын: Щекотуров Степан Дмитриев Димитриев

Отец ребёнка: Щекотуров Дмитрий Арсеньев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1915 ст.

Дочь: Анастасия Димитриева

Отец ребёнка: Щекотуров Дмитрий Арсеньев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1919

Сын: Щекотуров Петр Дмитриев Димитриев

Отец ребёнка: Щекотуров Дмитрий Арсеньев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.05.1928

Дочь: Ванюрихина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Щекотуров Дмитрий Арсеньев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.06.1977
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