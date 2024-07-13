Шишкина (Багурина) Агафия Сергеева
Место рождения
Дата рождения1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1858 ст.
Отец: Багурин Сергей Аввакумов
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1878 ст.
Деревни верхней Сарпалы умершего (крестьянина) Солдата Алексея Гаврилова сын Филипп,первым браком (18 лет). Села Уратьмы крестьянина Сергея Аввакумова дочь Агафия,певым браком (20 лет).
Рождение ребёнка
20.09.1884 ст.
Сын: Евстафий
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный, мать солдатка
Рождение ребёнка
27.12.1885 ст.
Дочь: Анисия
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденная, дочь Агапии Сергеевны Шишкиной(крестные из Уратьмы)
Рождение ребёнка
18.11.1887 ст.
Дочь: (Шишкина) Екатерина Филиппова
Отец ребёнка: Шишкин Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
06.09.1890 ст.
Сын: Шишкин Аким Филиппов
Отец ребёнка: Шишкин Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
26.10.1892 ст.
Отец ребёнка: Шишкин Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
10.06.1895 ст.
Дочь: (Шишкина) Акилина Филиппова
Отец ребёнка: Шишкин Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
28.10.1899 ст.
Отец ребёнка: Шишкин Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
01.11.1902 ст.
Дочь: (Шишкина) Матрона Филиппова
Отец ребёнка: Шишкин Филипп Алексеев
Смерть
Неизвестно