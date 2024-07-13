Шишкина (Багурина) Агафия Сергеева 1858 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишкина (Багурина) Агафия Сергеева

Место рождения

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.

Отец: Багурин Сергей Аввакумов

Мать: не указана

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.11.1878 ст.

Муж: Шишкин Филипп Алексеев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни верхней Сарпалы умершего (крестьянина) Солдата Алексея Гаврилова сын Филипп,первым браком (18 лет). Села Уратьмы крестьянина Сергея Аввакумова дочь Агафия,певым браком (20 лет).
Рождение ребёнка
20.09.1884 ст.

Сын: Евстафий

Отец ребёнка: не указан

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
незаконнорожденный, мать солдатка
Рождение ребёнка
27.12.1885 ст.

Дочь: Анисия

Отец ребёнка: не указан

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
незаконнорожденная, дочь Агапии Сергеевны Шишкиной(крестные из Уратьмы)
Рождение ребёнка
18.11.1887 ст.

Дочь: (Шишкина) Екатерина Филиппова

Отец ребёнка: Шишкин Филипп Алексеев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.1890 ст.

Сын: Шишкин Аким Филиппов

Отец ребёнка: Шишкин Филипп Алексеев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.10.1892 ст.

Сын: Шишкин Димитрий Филиппов

Отец ребёнка: Шишкин Филипп Алексеев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1895 ст.

Дочь: (Шишкина) Акилина Филиппова

Отец ребёнка: Шишкин Филипп Алексеев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1899 ст.

Сын: Шишкин Косма Филиппов

Отец ребёнка: Шишкин Филипп Алексеев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1902 ст.

Дочь: (Шишкина) Матрона Филиппова

Отец ребёнка: Шишкин Филипп Алексеев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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