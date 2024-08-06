(Федотова) Евдокия Филиппова
Место рождения
Дата рождения11.02.1880 ст.
Дата смерти11.11.1882 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1880 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Филипп Ильин Феодотов и законная жена его Агафия Сергеева,оба православные
Крещение
12.02.1880 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Иван Васильев Щекотуров и той же деревни крестьянская девица Мария Абрамова
Смерть
11.11.1882 ст.
от младенческой