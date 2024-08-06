(Федотова) Евдокия Филиппова 11.02.1880 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Федотова) Евдокия Филиппова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.02.1880 ст.

Дата смерти

11.11.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1880 ст.

Отец: Шишкин (Федотов) Филипп Ильин

Мать: Федотова Агапия Сергеева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Филипп Ильин Феодотов и законная жена его Агафия Сергеева,оба православные
Крещение
12.02.1880 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Иван Васильев Щекотуров и той же деревни крестьянская девица Мария Абрамова
Смерть
11.11.1882 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой

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