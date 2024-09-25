Федотов Василий Филиппов 23.07.1882 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Федотов Василий Филиппов

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.07.1882 ст.

Дата смерти

20.11.1882 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1882 ст.

Отец: Шишкин (Федотов) Филипп Ильин

Мать: Федотова Агапия Сергеева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки солдат Филипп Ильин и законная его жена Агапия Сергеева,оба православные
Крещение
25.07.1882 ст.
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Села Уратьмы крестьянин Лавр Сергеев и того же села крестьянская девица Мария Иванова
Смерть
20.11.1882 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой

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