Федотов Василий Филиппов
Место рождения
Дата рождения23.07.1882 ст.
Дата смерти20.11.1882 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1882 ст.
Деревни Нератовки солдат Филипп Ильин и законная его жена Агапия Сергеева,оба православные
Крещение
25.07.1882 ст.
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Села Уратьмы крестьянин Лавр Сергеев и того же села крестьянская девица Мария Иванова
Смерть
20.11.1882 ст.
от младенческой