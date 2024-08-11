Аносова (Крюкова) Капитолина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аносова (Крюкова) Капитолина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Крюков Михаил Григорьевич

Мать: Крюкова (Баландина) Антонида Алексеевна

Бракосочетание
После 1860

Муж: Аносов Александр Павлович

Рождение ребёнка
12.08.1864

Дочь: Усольцева (Аносова) Вера Александровна

Отец ребёнка: Аносов Александр Павлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Труть (Аносова) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Аносов Александр Павлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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