Усольцева (Аносова) Вера Александровна
Место рождения
Дата рождения12.08.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1864
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Усольцева) Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Усольцев Федор Арсеньевич
Бракосочетание
10.02.1886
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Очкина (Усольцева) Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Усольцев Федор Арсеньевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Усольцев Александр Федорович
Отец ребёнка: Усольцев Федор Арсеньевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Эдельштейн (Усольцева) Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Усольцев Федор Арсеньевич
Смерть
Неизвестно