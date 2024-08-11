Усольцева (Аносова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцева (Аносова) Вера Александровна

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

12.08.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1864

Отец: Аносов Александр Павлович

Мать: Аносова (Крюкова) Капитолина Михайловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Усольцева) Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Усольцев Федор Арсеньевич

Бракосочетание
10.02.1886

Муж: Усольцев Федор Арсеньевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Очкина (Усольцева) Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Усольцев Федор Арсеньевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Усольцев Александр Федорович

Отец ребёнка: Усольцев Федор Арсеньевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Эдельштейн (Усольцева) Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Усольцев Федор Арсеньевич

Смерть
Неизвестно

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