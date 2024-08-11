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Аносов Александр Павлович

Место рождения

Россия, Златоуст

Дата рождения

1832

Дата смерти

До 1886

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Аносов Павел Петрович

Мать: Аносова (Нестеровская) Анна Кононовна

Бракосочетание
После 1860

Жена: Аносова (Крюкова) Капитолина Михайловна

Рождение ребёнка
12.08.1864

Дочь: Усольцева (Аносова) Вера Александровна

Мать ребёнка: Аносова (Крюкова) Капитолина Михайловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Труть (Аносова) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Аносова (Крюкова) Капитолина Михайловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
До 1886

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