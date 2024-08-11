Аносов Александр Павлович
Место рожденияРоссия, Златоуст
Дата рождения1832
Дата смертиДо 1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
После 1860
Рождение ребёнка
12.08.1864
Дочь: Усольцева (Аносова) Вера Александровна
Мать ребёнка: Аносова (Крюкова) Капитолина Михайловна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Труть (Аносова) Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Аносова (Крюкова) Капитолина Михайловна
Смерть
До 1886