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Аносов Павел Петрович

Место рождения

Россия, Тверь

Дата рождения

10.07.1796

Дата смерти

25.05.1851

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Russian mining engineer, scientist- metallurgist, Tomsk governor
Рождение ребёнка
1832

Сын: Аносов Александр Павлович

Мать ребёнка: Аносова (Нестеровская) Анна Кононовна

Смерть
25.05.1851

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