Аносов Павел Петрович
Место рожденияРоссия, Тверь
Дата рождения10.07.1796
Дата смерти25.05.1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Russian mining engineer, scientist- metallurgist, Tomsk governor
Рождение ребёнка
1832
Сын: Аносов Александр Павлович
Мать ребёнка: Аносова (Нестеровская) Анна Кононовна
Смерть
25.05.1851