Крюков Михаил Григорьевич
Место рожденияРоссия, Вольск
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Крюков Григорий Федотович
Мать: не указана
Дочь: (Крюкова) Наталия Михайловна
Мать ребёнка: Крюкова (Попова) Хиония Андреевна
Дочь: Аносова (Крюкова) Капитолина Михайловна
Мать ребёнка: Крюкова (Баландина) Антонида Алексеевна
Дочь: (Крюкова) Екатерина
Мать ребёнка: Крюкова (Баландина) Антонида Алексеевна
Дочь: (Крюкова) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Крюкова Пелагея Гавриловна
Дочь: (Крюкова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Крюкова Пелагея Гавриловна
Дочь: Шабельская (Крюкова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Крюкова Пелагея Гавриловна
Сын: Крюков Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Крюкова (Попова) Хиония Андреевна
Мать ребёнка: Крюкова (Попова) Хиония Андреевна
Мать ребёнка: Крюкова (Попова) Хиония Андреевна
Мать ребёнка: Крюкова (Попова) Хиония Андреевна