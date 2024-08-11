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Крюков Михаил Григорьевич

Место рождения

Россия, Вольск

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1870

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Крюков Григорий Федотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крюкова) Наталия Михайловна

Мать ребёнка: Крюкова (Попова) Хиония Андреевна

Бракосочетание
1837

Жена: Крюкова (Баландина) Антонида Алексеевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Аносова (Крюкова) Капитолина Михайловна

Мать ребёнка: Крюкова (Баландина) Антонида Алексеевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Крюкова) Екатерина

Мать ребёнка: Крюкова (Баландина) Антонида Алексеевна

Бракосочетание
1853

Жена: Крюкова Пелагея Гавриловна

Рождение ребёнка
22.04.1855

Дочь: (Крюкова) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Крюкова Пелагея Гавриловна

Рождение ребёнка
07.12.1856

Дочь: (Крюкова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Крюкова Пелагея Гавриловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.02.1858

Дочь: Шабельская (Крюкова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Крюкова Пелагея Гавриловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
1859

Жена: Крюкова (Попова) Хиония Андреевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Крюков Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Крюкова (Попова) Хиония Андреевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Крюков Павел Михайлович

Мать ребёнка: Крюкова (Попова) Хиония Андреевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Крюков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Крюкова (Попова) Хиония Андреевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Крюков Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Крюкова (Попова) Хиония Андреевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
После 1870
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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