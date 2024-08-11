Крюкова (Баландина) Антонида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова (Баландина) Антонида Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Около 1850

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Баландин Алексей Иванович

Мать: Баландина Вера Петровна

Бракосочетание
1837

Муж: Крюков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Аносова (Крюкова) Капитолина Михайловна

Отец ребёнка: Крюков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Крюкова) Екатерина

Отец ребёнка: Крюков Михаил Григорьевич

Смерть
Около 1850

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