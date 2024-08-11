Крюкова (Баландина) Антонида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиОколо 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Баландин Алексей Иванович
Мать: Баландина Вера Петровна
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Аносова (Крюкова) Капитолина Михайловна
Отец ребёнка: Крюков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Крюкова) Екатерина
Отец ребёнка: Крюков Михаил Григорьевич
Смерть
Около 1850