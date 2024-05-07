Ришенко Любовь Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1694
Сын: Таранчук Дионисий Федорович
Отец ребёнка: Таранчук Федор Григорьевич
Рождение
1765
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Таранчук Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Таранчук Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Таранчук Матрёна Федоровна
Отец ребёнка: Таранчук Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Таранчук Анна Федоровна
Отец ребёнка: Таранчук Федор Григорьевич
Смерть
Неизвестно