Ришенко Любовь Никифоровна 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ришенко Любовь Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1694

Сын: Таранчук Дионисий Федорович

Отец ребёнка: Таранчук Федор Григорьевич

Рождение
1765

Отец: Решенко Никифор Иванович

Мать: Лемешка Татьяна Гордеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таранчук Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Таранчук Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Таранчук Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Таранчук Матрёна Федоровна

Отец ребёнка: Таранчук Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Таранчук Анна Федоровна

Отец ребёнка: Таранчук Федор Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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