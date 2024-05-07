Таранчук Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1694
Сын: Таранчук Дионисий Федорович
Мать ребёнка: Ришенко Любовь Никифоровна
Рождение
1763
Отец: Таранчук Григорий Иванович
Мать: Ксения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Таранчук Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Ришенко Любовь Никифоровна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Таранчук Матрёна Федоровна
Мать ребёнка: Ришенко Любовь Никифоровна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Таранчук Анна Федоровна
Мать ребёнка: Ришенко Любовь Никифоровна
Смерть
1794