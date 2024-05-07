Таранчук Федор Григорьевич 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Таранчук Федор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1694

Сын: Таранчук Дионисий Федорович

Мать ребёнка: Ришенко Любовь Никифоровна

Рождение
1763

Отец: Таранчук Григорий Иванович

Мать: Ксения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ришенко Любовь Никифоровна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Таранчук Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Ришенко Любовь Никифоровна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Таранчук Матрёна Федоровна

Мать ребёнка: Ришенко Любовь Никифоровна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Таранчук Анна Федоровна

Мать ребёнка: Ришенко Любовь Никифоровна

Смерть
1794

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