Решенко Никифор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ришенко Любовь Никифоровна
Мать ребёнка: Лемешка Татьяна Гордеевна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ришенко Варвара Никифоровна
Мать ребёнка: Лемешка Татьяна Гордеевна
Смерть
Неизвестно