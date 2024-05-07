Решенко Никифор Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Решенко Никифор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лемешка Татьяна Гордеевна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ришенко Любовь Никифоровна

Мать ребёнка: Лемешка Татьяна Гордеевна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ришенко Варвара Никифоровна

Мать ребёнка: Лемешка Татьяна Гордеевна

Смерть
Неизвестно

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