Лемешка Татьяна Гордеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лемешка Татьяна Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решенко Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ришенко Любовь Никифоровна

Отец ребёнка: Решенко Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ришенко Варвара Никифоровна

Отец ребёнка: Решенко Никифор Иванович

Смерть
Неизвестно

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