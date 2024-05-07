Таранчук Анна Федоровна 1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Таранчук Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Таранчук Федор Григорьевич

Мать: Ришенко Любовь Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулшик Григорий Степанович

Рождение ребёнка
11.11.1807

Сын: Кулшик Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Кулшик Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кулшик Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Кулшик Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Кулшик Емельян Григорьевич

Отец ребёнка: Кулшик Григорий Степанович

Смерть
Неизвестно

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