Таранчук Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1807
Отец ребёнка: Кулшик Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Кулшик Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кулшик Емельян Григорьевич
Отец ребёнка: Кулшик Григорий Степанович
Смерть
Неизвестно