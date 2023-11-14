Мышова (Сироткина) Раиса Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышова (Сироткина) Раиса Семёновна

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Место рождения

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

13.12.1935

Дата смерти

14.11.2023

Пол

Женский

Отец

Около 1897 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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1962 г.р.
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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1935

Отец: Сироткин Семён Алексеевич

Мать: Сироткина Пелагея Петровна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
До 1957

Муж: Мышов Василий Сергеевич

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
30.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мышов Василий Сергеевич

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мышов Василий Сергеевич

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
02.09.1962

Сын: Мышов Виталий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
23.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мышов Василий Сергеевич

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мышов Василий Сергеевич

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мышов Василий Сергеевич

Смерть
14.11.2023
Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
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