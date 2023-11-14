Мышова (Сироткина) Раиса Семёновна
Место рождения
Дата рождения13.12.1935
Дата смерти14.11.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1935
Бракосочетание
До 1957
Рождение ребёнка
30.03.1958
Рождение ребёнка
10.09.1960
Рождение ребёнка
02.09.1962
Рождение ребёнка
23.12.1964
Рождение ребёнка
01.01.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.11.2023
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно