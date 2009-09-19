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Мышов Василий Сергеевич

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Место рождения

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

13.04.1930

Дата смерти

19.09.2009

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1930

Отец: Мышев Сергей Герасимович

Мать: Мышова Перасковья Григорьевна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
До 1957

Жена: Мышова Раиса Семёновна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
30.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мышова Раиса Семёновна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мышова Раиса Семёновна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
23.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мышова Раиса Семёновна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мышова Раиса Семёновна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мышова Раиса Семёновна

Образование
Неизвестно
Школьное образование
Смерть
19.09.2009
Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Причина смерти: Незадолго до кончины лежал в больнице в отделении пульманологии
Похороны
Неизвестно
Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
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