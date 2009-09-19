Мышов Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения13.04.1930
Дата смерти19.09.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1930
Бракосочетание
До 1957
Жена: Мышова Раиса Семёновна
Рождение ребёнка
30.03.1958
Рождение ребёнка
10.09.1960
Рождение ребёнка
23.12.1964
Рождение ребёнка
01.01.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мышова Раиса Семёновна
Образование
Неизвестно
Школьное образование
Смерть
19.09.2009
Причина смерти: Незадолго до кончины лежал в больнице в отделении пульманологии
Похороны
Неизвестно