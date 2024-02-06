Мышов Николай Васильевич 23.12.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мышов Николай Васильевич

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Место рождения

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

23.12.1964

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1964

Отец: Мышов Василий Сергеевич

Мать: Мышова (Сироткина) Раиса Семёновна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Место жительства
Неизвестно
Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
04.02.1989

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
04.02.1989

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.10.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
23.09.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика

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