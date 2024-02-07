Сироткина (Петрова) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткина (Петрова) Пелагея Петровна

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Место рождения

Алманчиково, Россия

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 1986

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Алманчиково, Россия
Рождение ребёнка
18.12.1920

Дочь: Мышова Клавдия Семёновна

Отец ребёнка: Сироткин Семён Алексеевич

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
После 1923

Сын: Сироткин Максим Семенович

Отец ребёнка: Сироткин Семён Алексеевич

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1925

Сын: Сироткин Николай Семенович

Отец ребёнка: Сироткин Семён Алексеевич

Рождение ребёнка
?.11.1928

Сын: Сироткин Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Сироткин Семён Алексеевич

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
13.12.1935

Дочь: Мышова Раиса Семёновна

Отец ребёнка: Сироткин Семён Алексеевич

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1937

Сын: Сироткин Анатолий Семенович

Отец ребёнка: Сироткин Семён Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сироткин Семён Алексеевич

Смерть
Около 1986
Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
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