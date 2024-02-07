Сироткина (Петрова) Пелагея Петровна
Место рожденияАлманчиково, Россия
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо 1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.12.1920
Дочь: Мышова Клавдия Семёновна
Отец ребёнка: Сироткин Семён Алексеевич
Рождение ребёнка
После 1923
Сын: Сироткин Максим Семенович
Отец ребёнка: Сироткин Семён Алексеевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Сироткин Николай Семенович
Отец ребёнка: Сироткин Семён Алексеевич
Рождение ребёнка
?.11.1928
Сын: Сироткин Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Сироткин Семён Алексеевич
Рождение ребёнка
13.12.1935
Дочь: Мышова Раиса Семёновна
Отец ребёнка: Сироткин Семён Алексеевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Сироткин Анатолий Семенович
Отец ребёнка: Сироткин Семён Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1986