Сироткин Анатолий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткин Анатолий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Сироткин Семён Алексеевич

Мать: Сироткина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
?.02.1978

Сын: Сироткин Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Сироткина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Виталий Анатольевич

Мать ребёнка: Сироткина Елена

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альбина Анатольевна

Мать ребёнка: Сироткина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Сироткина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Сироткина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сироткина Елена

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