Сироткин Анатолий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Рождение ребёнка
?.02.1978
Сын: Сироткин Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Сироткина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Виталий Анатольевич
Мать ребёнка: Сироткина Елена
Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альбина Анатольевна
Мать ребёнка: Сироткина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Сироткина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Олег Анатольевич
Мать ребёнка: Сироткина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сироткина Елена