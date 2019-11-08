Сироткин Михаил Семёнович
Место рождения
Дата рождения?.11.1928
Дата смерти08.11.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1928
Рождение ребёнка
07.09.1956
Дочь: Сергеева Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Сироткина Зинаида
Рождение ребёнка
02.01.1959
Сын: Сироткин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Сироткина Зинаида
Рождение ребёнка
11.06.1966
Мать ребёнка: Сироткина Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сироткина Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сироткин ?
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
08.11.2019