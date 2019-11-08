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Сироткин Михаил Семёнович

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Место рождения

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

?.11.1928

Дата смерти

08.11.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1928

Отец: Сироткин Семён Алексеевич

Мать: Сироткина Пелагея Петровна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
07.09.1956

Дочь: Сергеева Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Сироткина Зинаида

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.01.1959

Сын: Сироткин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Сироткина Зинаида

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.06.1966

Сын: Сироткин Олег Михайлович

Мать ребёнка: Сироткина Зинаида

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сироткина Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сироткин ?

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
08.11.2019
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
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