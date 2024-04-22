Сироткин Семён Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897
Дата смерти1944
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Алексеев Алексей Гавриш
Рождение ребёнка
18.12.1920
Дочь: Мышова Клавдия Семёновна
Мать ребёнка: Сироткина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
После 1923
Сын: Сироткин Максим Семенович
Мать ребёнка: Сироткина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Сироткин Николай Семенович
Мать ребёнка: Сироткина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
?.11.1928
Сын: Сироткин Михаил Семёнович
Мать ребёнка: Сироткина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
13.12.1935
Дочь: Мышова Раиса Семёновна
Мать ребёнка: Сироткина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Сироткин Анатолий Семенович
Мать ребёнка: Сироткина Пелагея Петровна
Военная служба
1941
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944
Тульская область
Погиб в сражении