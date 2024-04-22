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Сироткин Семён Алексеевич

Место рождения

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Алексеев Алексей Гавриш

Мать: не указана

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
18.12.1920

Дочь: Мышова Клавдия Семёновна

Мать ребёнка: Сироткина Пелагея Петровна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
После 1923

Сын: Сироткин Максим Семенович

Мать ребёнка: Сироткина Пелагея Петровна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1925

Сын: Сироткин Николай Семенович

Мать ребёнка: Сироткина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
?.11.1928

Сын: Сироткин Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Сироткина Пелагея Петровна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
13.12.1935

Дочь: Мышова Раиса Семёновна

Мать ребёнка: Сироткина Пелагея Петровна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1937

Сын: Сироткин Анатолий Семенович

Мать ребёнка: Сироткина Пелагея Петровна

Военная служба
1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сироткина Пелагея Петровна

Смерть
1944
Тульская область
Погиб в сражении
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