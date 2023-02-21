Шустерова (Гольдштейн) Сарра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустерова (Гольдштейн) Сарра

Место рождения

Каунас, Литва

Дата рождения

1855

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Каунас, Литва
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Минкина Лея Авромовна

Отец ребёнка: Шустеров Авром Зелик

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шустеров Арон Авромович

Отец ребёнка: Шустеров Авром Зелик

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Шустеров Семён Авромович

Отец ребёнка: Шустеров Авром Зелик

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Шустеров Гиршл Авромович

Отец ребёнка: Шустеров Авром Зелик

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Шустерова Ханна Авромовна

Отец ребёнка: Шустеров Авром Зелик

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Шустерова Минна Авромовна

Отец ребёнка: Шустеров Авром Зелик

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Шустеров Давид Авромович

Отец ребёнка: Шустеров Авром Зелик

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 01.01.1901

Дочь: Вентер Ольга (Голда) Авромовна

Отец ребёнка: Шустеров Авром Зелик

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шустеров Авром Зелик

Смерть
1933
Гомель, Гомельская область
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