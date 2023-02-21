Шустерова (Гольдштейн) Сарра
Место рожденияКаунас, Литва
Дата рождения1855
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Минкина Лея Авромовна
Отец ребёнка: Шустеров Авром Зелик
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Шустеров Авром Зелик
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Шустеров Авром Зелик
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Шустеров Авром Зелик
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Шустерова Ханна Авромовна
Отец ребёнка: Шустеров Авром Зелик
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Шустерова Минна Авромовна
Отец ребёнка: Шустеров Авром Зелик
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Шустеров Авром Зелик
Рождение ребёнка
Около 01.01.1901
Дочь: Вентер Ольга (Голда) Авромовна
Отец ребёнка: Шустеров Авром Зелик
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шустеров Авром Зелик
Смерть
1933
Гомель, Гомельская область