Минкина (Шустерова) Лея Авромовна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Шустеров Авром Зелик
Мать: Шустерова Сарра
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Минкина Голда Генаховна
Отец ребёнка: Минкин Генах Беркович
Рождение ребёнка
15.01.1901 ст.
Дочь: Рабкина Рива Генаховна
Отец ребёнка: Минкин Генах Беркович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Минкин Генах Беркович
Рождение ребёнка
12.10.1908
Отец ребёнка: Минкин Генах Беркович
Рождение ребёнка
?.01.1911
Отец ребёнка: Минкин Генах Беркович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Минкин Генах Беркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941