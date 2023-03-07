Минкина (Шустерова) Лея Авромовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минкина (Шустерова) Лея Авромовна

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Место рождения

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Шустеров Авром Зелик

Мать: Шустерова Сарра

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Минкина Голда Генаховна

Отец ребёнка: Минкин Генах Беркович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.01.1901 ст.

Дочь: Рабкина Рива Генаховна

Отец ребёнка: Минкин Генах Беркович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Минкин Исаак Генахович

Отец ребёнка: Минкин Генах Беркович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
12.10.1908

Сын: Минкин Илья Генахович

Отец ребёнка: Минкин Генах Беркович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
?.01.1911

Сын: Минкин Наум Генахович

Отец ребёнка: Минкин Генах Беркович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Минкин Давид Генахович

Отец ребёнка: Минкин Генах Беркович

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минкин Генах Беркович

Смерть
1941
Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
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