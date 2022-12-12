городской посёлок Стрешин, городской посёлок Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Стрешин

Жлобинский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Стрешинская волость
458. Стрешин, местечко бывшее владельческое, при реке Днепре, дворов 64, жителей 365, волостное правление, церковь православная, еврейский молитвенный дом, 3 лавки

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Стрешинская волость
1Мест. Стрешин, в нем Стрешинское вол. прав. большой дор. р. ДнепреСтрешинск. с. о. и кн. Друцким-Соколинскому, п. 35116511696Стрешинск. пр. 14940

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Жлобинский район
гп Стрешин1263

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Жлобинский район, Стрешинский сельсовет
гп Стрешин786
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close