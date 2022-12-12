Стрешин
Жлобинский район, Гомельская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- городской посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
458. Стрешин, местечко бывшее владельческое, при реке Днепре, дворов 64, жителей 365, волостное правление, церковь православная, еврейский молитвенный дом, 3 лавки
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Мест. Стрешин, в нем Стрешинское вол. прав. большой дор. р. ДнепреСтрешинск. с. о. и кн. Друцким-Соколинскому, п. 35116511696Стрешинск. пр. 14940
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
гп Стрешин1263
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
гп Стрешин786