Шустеров Семён Авромович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Шустеров Авром Зелик
Мать: Шустерова Сарра
Рождение ребёнка
05.08.1909
Дочь: Войтович Римма (Ривва) Семёновна
Мать ребёнка: Шустерова Элька (Ольга) Хаимовна (Михайловна)
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
До 1909
Дочь: Шустерова Хая Семёновна
Мать ребёнка: Шустерова Элька (Ольга) Хаимовна (Михайловна)
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Бернгард Минна Семёновна
Мать ребёнка: Шустерова Элька (Ольга) Хаимовна (Михайловна)
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Шустерова Элька (Ольга) Хаимовна (Михайловна)
Рождение ребёнка
18.04.1920
Дочь: Шустерова Анна Семёновна
Мать ребёнка: Шустерова Элька (Ольга) Хаимовна (Михайловна)
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Шустерова Роза Семёновна
Мать ребёнка: Шустерова Элька (Ольга) Хаимовна (Михайловна)
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Шустерова Элька (Ольга) Хаимовна (Михайловна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния