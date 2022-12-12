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Шустеров Семён Авромович

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Место рождения

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Шустеров Авром Зелик

Мать: Шустерова Сарра

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
05.08.1909

Дочь: Войтович Римма (Ривва) Семёновна

Мать ребёнка: Шустерова Элька (Ольга) Хаимовна (Михайловна)

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
До 1909

Дочь: Шустерова Хая Семёновна

Мать ребёнка: Шустерова Элька (Ольга) Хаимовна (Михайловна)

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Бернгард Минна Семёновна

Мать ребёнка: Шустерова Элька (Ольга) Хаимовна (Михайловна)

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Шустеров Ефим Семёнович

Мать ребёнка: Шустерова Элька (Ольга) Хаимовна (Михайловна)

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
18.04.1920

Дочь: Шустерова Анна Семёновна

Мать ребёнка: Шустерова Элька (Ольга) Хаимовна (Михайловна)

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Шустерова Роза Семёновна

Мать ребёнка: Шустерова Элька (Ольга) Хаимовна (Михайловна)

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Шустеров Карл Семёнович

Мать ребёнка: Шустерова Элька (Ольга) Хаимовна (Михайловна)

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шустерова Элька (Ольга) Хаимовна (Михайловна)

Смерть
1944
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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