Шустеров (Комиссар) Авром Зелик
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти16.03.1918 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Комиссар ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Минкина Лея Авромовна
Мать ребёнка: Шустерова Сарра
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Шустерова Сарра
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Шустерова Сарра
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Шустерова Сарра
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Шустерова Ханна Авромовна
Мать ребёнка: Шустерова Сарра
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Шустерова Минна Авромовна
Мать ребёнка: Шустерова Сарра
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Шустерова Сарра
Рождение ребёнка
Около 01.01.1901
Дочь: Вентер Ольга (Голда) Авромовна
Мать ребёнка: Шустерова Сарра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шустерова Сарра
Смерть
16.03.1918 ст.
Гомель, Гомельская область