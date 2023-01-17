Шустеров (Комиссар) Авром Зелик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустеров (Комиссар) Авром Зелик

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Место рождения

Паричи, Светлогорский район, Гомельская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

16.03.1918 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Комиссар ?

Мать: не указана

Паричи, Светлогорский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Минкина Лея Авромовна

Мать ребёнка: Шустерова Сарра

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шустеров Арон Авромович

Мать ребёнка: Шустерова Сарра

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Шустеров Семён Авромович

Мать ребёнка: Шустерова Сарра

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Шустеров Гиршл Авромович

Мать ребёнка: Шустерова Сарра

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Шустерова Ханна Авромовна

Мать ребёнка: Шустерова Сарра

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Шустерова Минна Авромовна

Мать ребёнка: Шустерова Сарра

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Шустеров Давид Авромович

Мать ребёнка: Шустерова Сарра

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 01.01.1901

Дочь: Вентер Ольга (Голда) Авромовна

Мать ребёнка: Шустерова Сарра

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шустерова Сарра

Смерть
16.03.1918 ст.
Гомель, Гомельская область
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