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Шустеров Давид Авромович

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Место рождения

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Шустеров Авром Зелик

Мать: Шустерова Сарра

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 28.12.1919

Дочь: Исар Ханна (Анна) Давыдовна

Мать ребёнка: Шустерова Рися (Раиса) Ароновна (Рионовна?)

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
22.05.1923

Дочь: Хайкина Раиса (Хая) Давыдовна

Мать ребёнка: Шустерова Рися (Раиса) Ароновна (Рионовна?)

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
06.01.1925

Сын: Шустеров Аркадий (Абрам) Давыдович

Мать ребёнка: Шустерова Рися (Раиса) Ароновна (Рионовна?)

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шустерова Рися (Раиса) Ароновна (Рионовна?)

Смерть
1966
Гомель, Гомельская область
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