Шустеров Давид Авромович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Шустеров Авром Зелик
Мать: Шустерова Сарра
Рождение ребёнка
Около 28.12.1919
Дочь: Исар Ханна (Анна) Давыдовна
Мать ребёнка: Шустерова Рися (Раиса) Ароновна (Рионовна?)
Рождение ребёнка
22.05.1923
Дочь: Хайкина Раиса (Хая) Давыдовна
Мать ребёнка: Шустерова Рися (Раиса) Ароновна (Рионовна?)
Рождение ребёнка
06.01.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966