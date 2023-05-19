Шустерова (Комиссар) Рися (Раиса) Ароновна (Рионовна?)
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти16.01.1972
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Комиссар Арон (Рион?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 28.12.1919
Дочь: Исар Ханна (Анна) Давыдовна
Отец ребёнка: Шустеров Давид Авромович
Рождение ребёнка
22.05.1923
Дочь: Хайкина Раиса (Хая) Давыдовна
Отец ребёнка: Шустеров Давид Авромович
Рождение ребёнка
06.01.1925
Сын: Шустеров Аркадий (Абрам) Давыдович
Отец ребёнка: Шустеров Давид Авромович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.1972
Вильнюс, Литва