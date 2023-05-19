Шустерова (Комиссар) Рися (Раиса) Ароновна (Рионовна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустерова (Комиссар) Рися (Раиса) Ароновна (Рионовна?)

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

16.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Комиссар Арон (Рион?)

Мать: не указана

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 28.12.1919

Дочь: Исар Ханна (Анна) Давыдовна

Отец ребёнка: Шустеров Давид Авромович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
22.05.1923

Дочь: Хайкина Раиса (Хая) Давыдовна

Отец ребёнка: Шустеров Давид Авромович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
06.01.1925

Сын: Шустеров Аркадий (Абрам) Давыдович

Отец ребёнка: Шустеров Давид Авромович

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шустеров Давид Авромович

Смерть
16.01.1972
Вильнюс, Литва
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