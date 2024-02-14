Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович
Место рожденияд.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хисматуллин Хисматулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хисматуллин Юнус Мулла Ибрагимович
Мать ребёнка: Хисматуллина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хисматуллин Зариф Мулла Ибрагимович
Мать ребёнка: Хисматуллина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хисматуллина) Малхаят Ибрагимовна
Мать ребёнка: Хисматуллина ?
Рождение ребёнка
1883
Сын: Хисматуллин Ильяс Ибрагимович
Мать ребёнка: Хисматуллина ?
Рождение ребёнка
1888
Сын: Хисматуллин Кутдус Ибрагимович
Мать ребёнка: Хисматуллина ?
Рождение ребёнка
1890
Сын: Хисматуллин Идрис Ибрагимович
Мать ребёнка: Хисматуллина ?
Смерть
1920
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно