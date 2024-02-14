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Хисматуллина ?

Место рождения

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хисматуллин Юнус Мулла Ибрагимович

Отец ребёнка: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хисматуллин Зариф Мулла Ибрагимович

Отец ребёнка: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хисматуллина) Малхаят Ибрагимовна

Отец ребёнка: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Хисматуллин Ильяс Ибрагимович

Отец ребёнка: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Хисматуллин Кутдус Ибрагимович

Отец ребёнка: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Хисматуллин Идрис Ибрагимович

Отец ребёнка: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович

Смерть
Неизвестно

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