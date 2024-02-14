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Хисматуллина (Хамитова) ?

Место рождения

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович

Отец ребёнка: Хисматуллин Хисматулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хамитова) ?

Отец ребёнка: Хисматуллин Хисматулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хамитова) Биби

Отец ребёнка: Хисматуллин Хисматулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамитов Муса

Отец ребёнка: Хисматуллин Хисматулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамитов Хидиятулла

Отец ребёнка: Хисматуллин Хисматулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамитов Мустафа

Отец ребёнка: Хисматуллин Хисматулла

Смерть
Неизвестно

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