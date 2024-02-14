Хисматуллина (Хамитова) ?
Место рожденияд.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович
Отец ребёнка: Хисматуллин Хисматулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хамитова) ?
Отец ребёнка: Хисматуллин Хисматулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хамитова) Биби
Отец ребёнка: Хисматуллин Хисматулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамитов Муса
Отец ребёнка: Хисматуллин Хисматулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамитов Хидиятулла
Отец ребёнка: Хисматуллин Хисматулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамитов Мустафа
Отец ребёнка: Хисматуллин Хисматулла
Смерть
Неизвестно