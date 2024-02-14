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Хисматуллин Ильяс Ибрагимович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1883

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович

Мать: Хисматуллина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисматуллина ?

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Хисматуллина) Сагида Ильясовна

Мать ребёнка: Хисматуллина ?

Рождение ребёнка
1910

Сын: Хисматуллин Искандер Ильясович

Мать ребёнка: Хисматуллина ?

Рождение ребёнка
1912

Сын: Хисматуллин Барияр Ильясович

Мать ребёнка: Хисматуллина ?

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Хисматуллина) Сания Ильясовна

Мать ребёнка: Хисматуллина ?

Рождение ребёнка
1918

Сын: Хисматуллин Гизилхак Ильясович

Мать ребёнка: Хисматуллина ?

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисматуллина ?

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисматуллина ?

Смерть
1971
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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