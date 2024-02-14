Хисматуллин Ильяс Ибрагимович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1883
Дата смерти1971
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович
Мать: Хисматуллина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хисматуллина ?
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Хисматуллина) Сагида Ильясовна
Мать ребёнка: Хисматуллина ?
Рождение ребёнка
1910
Сын: Хисматуллин Искандер Ильясович
Мать ребёнка: Хисматуллина ?
Рождение ребёнка
1912
Сын: Хисматуллин Барияр Ильясович
Мать ребёнка: Хисматуллина ?
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Хисматуллина) Сания Ильясовна
Мать ребёнка: Хисматуллина ?
Рождение ребёнка
1918
Сын: Хисматуллин Гизилхак Ильясович
Мать ребёнка: Хисматуллина ?
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хисматуллина ?
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хисматуллина ?
Смерть
1971
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно