Хисматуллин Идрис Ибрагимович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович
Мать: Хисматуллина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хисматуллина) Гульшат Идрисовна
Мать ребёнка: Хисматуллина Рахима
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1914
Сын: Хисматуллин Хаким Герой Соцтруда Идрисович
Мать ребёнка: Хисматуллина Рахима
Рождение ребёнка
07.11.1926
Сын: Хисматуллин Барий Идрисович
Мать ребёнка: Хисматуллина Рахима
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хисматуллина Рахима
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно