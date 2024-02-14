Хисматуллин Идрис Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллин Идрис Ибрагимович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович

Мать: Хисматуллина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хисматуллина) Гульшат Идрисовна

Мать ребёнка: Хисматуллина Рахима

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1914

Сын: Хисматуллин Хаким Герой Соцтруда Идрисович

Мать ребёнка: Хисматуллина Рахима

Рождение ребёнка
07.11.1926

Сын: Хисматуллин Барий Идрисович

Мать ребёнка: Хисматуллина Рахима

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисматуллина Рахима

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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