Наумов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1915
Дата смерти11.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1915
Отец: Наумов Андрей Тарасович
Мать: Наумова Анна Нефедьевна
Призыв на военную службу
16.10.1937
Пектубаево, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
призывается Пектубаевским РВК Марийской АССР в ряды Красной Армии 821 артиллерийский полк 289 стрелковой дивизии Карельского фронта.
Военная служба
С 1941 по 1945
В годы Великой Отечественной войны с 1941г. по 1945г. в составе 821 артиллерийского полка 289 стрелковой дивизии Карельского фронта принимает активное участие в боевых действиях. Военная профессия-рад... Показать все
Военная награда
27.07.1944
10.07.1944г. в бою за переправу, находясь на наблюдательном пункте батареи под сильным артиллерийско-минометным огнём противника, не взирая на опасность, проявил мужество и отвагу держа беспрерывную с... Показать все
Рождение ребёнка
09.10.1946
Дочь: Полубоярцева Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Наумова Анна Петровна
Рождение ребёнка
25.01.1947
Мать ребёнка: Наумова Анна Петровна
Рождение ребёнка
15.02.1949
Мать ребёнка: Наумова Анна Петровна
Место жительства
С 1950
Республика Казахстан, Тимирязевский район, село Хмельницкое
Рождение ребёнка
31.07.1953
Мать ребёнка: Наумова Анна Петровна
Рождение ребёнка
24.03.1955
Дочь: Воробъева Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Наумова Анна Петровна
Рождение ребёнка
10.06.1957
Дочь: Горюнова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Наумова Анна Петровна
Рождение ребёнка
29.11.1958
Дочь: Пахомова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Наумова Анна Петровна
Рождение ребёнка
09.06.1960
Мать ребёнка: Наумова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Анна Петровна
Смерть
11.05.1999
Северо-Казахстанская обл. Тимирязевский район с. Хмельницкое