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Наумов Иван Андреевич

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Место рождения

Шура, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

07.01.1915

Дата смерти

11.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1915

Отец: Наумов Андрей Тарасович

Мать: Наумова Анна Нефедьевна

Шура, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Призыв на военную службу
16.10.1937
Пектубаево, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
призывается Пектубаевским РВК Марийской АССР в ряды Красной Армии 821 артиллерийский полк 289 стрелковой дивизии Карельского фронта.
Военная служба
С 1941 по 1945
В годы Великой Отечественной войны с 1941г. по 1945г. в составе 821 артиллерийского полка 289 стрелковой дивизии Карельского фронта принимает активное участие в боевых действиях. Военная профессия-рад... Показать все
Военная награда
27.07.1944
10.07.1944г. в бою за переправу, находясь на наблюдательном пункте батареи под сильным артиллерийско-минометным огнём противника, не взирая на опасность, проявил мужество и отвагу держа беспрерывную с... Показать все
Рождение ребёнка
09.10.1946

Дочь: Полубоярцева Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Наумова Анна Петровна

Рождение ребёнка
25.01.1947

Сын: Наумов Борис Иванович

Мать ребёнка: Наумова Анна Петровна

Рождение ребёнка
15.02.1949

Сын: Наумов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Наумова Анна Петровна

Место жительства
С 1950
Республика Казахстан, Тимирязевский район, село Хмельницкое
Рождение ребёнка
31.07.1953

Сын: Наумов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Наумова Анна Петровна

Рождение ребёнка
24.03.1955

Дочь: Воробъева Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Наумова Анна Петровна

Рождение ребёнка
10.06.1957

Дочь: Горюнова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Наумова Анна Петровна

Рождение ребёнка
29.11.1958

Дочь: Пахомова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Наумова Анна Петровна

Рождение ребёнка
09.06.1960

Сын: Наумов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Наумова Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Анна Петровна

Смерть
11.05.1999
Северо-Казахстанская обл. Тимирязевский район с. Хмельницкое
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