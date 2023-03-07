Наумова (Торопова) Анна Нефедьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Торопова) Анна Нефедьевна

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Место рождения

Солонер, Оршанский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1891

Дата смерти

10.05.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Солонер, Оршанский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
31.01.1910

Муж: Наумов Андрей Тарасович

архивная справка №Т-350 от 17.06.2021г. ГАРМЭ Ф-237 оп.226 д.1915 л.382об-383
Рождение ребёнка
07.01.1915

Сын: Наумов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Наумов Андрей Тарасович

Шура, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
21.05.1921

Дочь: Носкова Алевтина Андреевна

Отец ребёнка: Наумов Андрей Тарасович

Шура, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
08.12.1925

Сын: Наумов Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Наумов Андрей Тарасович

Шура, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1928

Сын: Наумов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Наумов Андрей Тарасович

Шура, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Наумов Андрей Тарасович

Шура, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Наумов Андрей Тарасович

Шура, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
10.05.1947
Шура, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
запись Акта о смерти № 13 от 14.05.1947г.
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