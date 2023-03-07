Наумова (Торопова) Анна Нефедьевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти10.05.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1910
архивная справка №Т-350 от 17.06.2021г. ГАРМЭ Ф-237 оп.226 д.1915 л.382об-383
Рождение ребёнка
07.01.1915
Отец ребёнка: Наумов Андрей Тарасович
Рождение ребёнка
21.05.1921
Дочь: Носкова Алевтина Андреевна
Отец ребёнка: Наумов Андрей Тарасович
Рождение ребёнка
08.12.1925
Сын: Наумов Геннадий Андреевич
Отец ребёнка: Наумов Андрей Тарасович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Наумов Андрей Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Наумов Андрей Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Наумов Андрей Тарасович
Смерть
10.05.1947
запись Акта о смерти № 13 от 14.05.1947г.