Наумов Андрей Тарасович
Место рождения
Дата рождения22.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1889
Отец: Наумов Тарасий Петрович
Мать: Наумова Анисия Федоровна
Вятская губерния,Тожсолинская волость, дер. Шудомаринская (Шудомарино) Новоторъяльский район национальность-черемис архивная справка №Т-350 от 17.06.2021г. ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.503 л.536об-537
Бракосочетание
31.01.1910
Жена: Наумова Анна Нефедьевна
архивная справка №Т-350 от 17.06.2021г. ГАРМЭ Ф-237 оп.226 д.1915 л.382об-383
Рождение ребёнка
07.01.1915
Мать ребёнка: Наумова Анна Нефедьевна
Рождение ребёнка
21.05.1921
Дочь: Носкова Алевтина Андреевна
Мать ребёнка: Наумова Анна Нефедьевна
Рождение ребёнка
08.12.1925
Сын: Наумов Геннадий Андреевич
Мать ребёнка: Наумова Анна Нефедьевна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Наумова Анна Нефедьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Наумова Анна Нефедьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Наумова Анна Нефедьевна
Смерть
Неизвестно
уехал на заработки и не вернулся (пропал без вести) дата и место неизвестно