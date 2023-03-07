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Наумов Андрей Тарасович

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Место рождения

Шудомарино, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

22.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1889

Отец: Наумов Тарасий Петрович

Мать: Наумова Анисия Федоровна

Шудомарино, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Вятская губерния,Тожсолинская волость, дер. Шудомаринская (Шудомарино) Новоторъяльский район национальность-черемис архивная справка №Т-350 от 17.06.2021г. ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.503 л.536об-537
Бракосочетание
31.01.1910

Жена: Наумова Анна Нефедьевна

архивная справка №Т-350 от 17.06.2021г. ГАРМЭ Ф-237 оп.226 д.1915 л.382об-383
Рождение ребёнка
07.01.1915

Сын: Наумов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Наумова Анна Нефедьевна

Шура, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
21.05.1921

Дочь: Носкова Алевтина Андреевна

Мать ребёнка: Наумова Анна Нефедьевна

Шура, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
08.12.1925

Сын: Наумов Геннадий Андреевич

Мать ребёнка: Наумова Анна Нефедьевна

Шура, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1928

Сын: Наумов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Наумова Анна Нефедьевна

Шура, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Наумова Анна Нефедьевна

Шура, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Наумова Анна Нефедьевна

Шура, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
уехал на заработки и не вернулся (пропал без вести) дата и место неизвестно
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