Наумова (Исакова) Анисия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Исакова) Анисия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятская губерния, Яранский уезд, Тожсолинская волость, д. Верхоижская приемная дочь крестьянина из черемис Андрея Исакова
Бракосочетание
23.07.1886

Муж: Наумов Тарасий Петрович

ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.497, л.260об-261
Рождение ребёнка
22.09.1889

Сын: Наумов Андрей Тарасович

Отец ребёнка: Наумов Тарасий Петрович

Шудомарино, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Вятская губерния,Тожсолинская волость, дер. Шудомаринская (Шудомарино) Новоторъяльский район национальность-черемис архивная справка №Т-350 от 17.06.2021г. ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.503 л.536об-537
Рождение ребёнка
03.10.1891

Дочь: Параскева Тарасовна

Отец ребёнка: Наумов Тарасий Петрович

Шудомарино, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.504 л.71об-72;
Рождение ребёнка
14.07.1895 ст.

Сын: Наумов Прохор Тарасович

Отец ребёнка: Наумов Тарасий Петрович

Шудомарино, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Вятская губерния, Яранский уезд, Тожсолинская волость, починок Шудомаринский национальность-черемис ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.504 л.762об-763;
Рождение ребёнка
02.07.1898 ст.

Дочь: Мария Тарасовна

Отец ребёнка: Наумов Тарасий Петрович

Шудомарино, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Вятская губерния,Тожсолинская волость, дер. Шудомаринская (Шудомарино) Новоторъяльский район ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.505 л. 453об-454
Смерть
Неизвестно
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