Наумова (Исакова) Анисия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Вятская губерния, Яранский уезд, Тожсолинская волость, д. Верхоижская приемная дочь крестьянина из черемис Андрея Исакова
Бракосочетание
23.07.1886
ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.497, л.260об-261
Рождение ребёнка
22.09.1889
Отец ребёнка: Наумов Тарасий Петрович
Вятская губерния,Тожсолинская волость, дер. Шудомаринская (Шудомарино) Новоторъяльский район национальность-черемис архивная справка №Т-350 от 17.06.2021г. ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.503 л.536об-537
Рождение ребёнка
03.10.1891
Дочь: Параскева Тарасовна
Отец ребёнка: Наумов Тарасий Петрович
ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.504 л.71об-72;
Рождение ребёнка
14.07.1895 ст.
Отец ребёнка: Наумов Тарасий Петрович
Вятская губерния, Яранский уезд, Тожсолинская волость, починок Шудомаринский национальность-черемис ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.504 л.762об-763;
Рождение ребёнка
02.07.1898 ст.
Дочь: Мария Тарасовна
Отец ребёнка: Наумов Тарасий Петрович
Вятская губерния,Тожсолинская волость, дер. Шудомаринская (Шудомарино) Новоторъяльский район ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.505 л. 453об-454
Смерть
Неизвестно